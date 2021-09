Omicidio Tulissi, attesa per la sentenza d'appello

E' attesa in serata la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Trieste, chiamata a giudicare Paolo Calligaris, l'imprenditore di 51 anni condannato in primo grado a 16 anni di carcere per l'omicidio volontario dell'allora compagna Tatiana Tulissi, 37enne.

La donna fu uccisa con tre colpi di pistola l'11 novembre del 2008, all'ingresso della villa di Calligaris, a Manzano, dove i due vivevano.

La camera di Consiglio si è ritirata in tarda mattinata, con la previsione di almeno cinque ore di tempo per formulare la sentenza. L'avvocato di Calligaris, Rino Battocletti, durante l'arringa in Corte d'assise d'appello a Trieste, in occasione della precedente udienza, aveva chiesto l'assoluzione con formula piena per il suo assistito.