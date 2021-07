Omicidio Tulissi, la difesa chiede la piena assoluzione

L’ipotesi che sia stato Paolo Calligaris a uccidere Tatiana Tulissi è incompatibile con quanto ricostruito nella sentenza, dal punto di vista della verosimiglianza e soprattutto da quello cronologico.

E’ l’argomento principale del difensore di Calligaris, l’avvocato Rino Battocletti, che durante l’arringa in Corte d’assise d’appello a Trieste ha chiesto l’assoluzione con formula piena per il suo assistito. L'imprenditore di Manzano è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 16 anni di reclusione per l'omicidio avvenuto nella villa di famiglia nel 2008. La donna era stata freddata con diversi colpi di arma da fuoco.

Secondo il legale sono del tutto compatibili e plausibili le tre piste alternative, ovvero una rapina finita male, un omicidio su commissione e la possibilità che l’uccisione di Tatiana sia avvenuta prima che Calligaris tornasse a casa.

Ipotesi, quest’ultima, che sarebbe suffragata anche da una macchia rinvenuta sullo pneumatico posteriore sinistro della vettura dell’imputato. A inizio luglio anche l’altro difensore di Calligars, l’avvocato Alessandro Gamberini, aveva parlato di processo costruito sulla sabbia. La prossima e probabilmente ultima udienza è prevista per fine settembre.