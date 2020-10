Operaio cade nella scarpata in Val Raccolana

Infortunio sul lavoro, questa mattina, in Val Raccolana. Un operaio di 25 anni è precipitato dal bordo strada, lungo l'ex provinciale 76, in comune di Chiusaforte, nei pressi dell'ultima galleria che conduce a Sella Nevea, finendo, dopo circa sei metri di volo, in un canale sottostante.

Sul posto per il recupero del ferito le squadre di terra delle stazioni di Moggio Udinese e Cave del Predil del Soccorso alpino, i Vigili del Fuoco, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, l'elisoccorso regionale e i Carabinieri di Chiusaforte.

La posizione in cui si trovava il giovane operaio era proprio sotto i cavi dell'alta tensione ed è stato, quindi, necessario prima calare l'equipe tecnico sanitaria dell'elisoccorso in un altro punto e poi, una volta sbarcati, approntare delle calate dal bordo strada fino al canale con le corde per non toccare i cavi.

Il 25enne è stato stabilizzato e imbarellato e, dal punto in cui si trovava, si è resa necessaria un'altra calata con la corda di un centinaio di metri per raggiungere una posizione sicura da dove poterlo prelevare - con una verricellata di un'ottantina di metri - e imbarcare a bordo del velivolom che lo ha poi trasportato all'ospedale di Udine.