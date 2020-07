Operaio colpito da un elemento metallico nel cantiere stradale

Infortunio sul lavoro a Montenars nel primo pomeriggio, poco prima dell'una. Per cause in corso di accertamento da parte degli Ispettori del Lavoro dell'Azienda Sanitaria, un operaio che risiede in provincia di Gorizia, di 33 anni, mentre stava operando in un cantiere stradale per la sistemazione della viabilità, è rimasto ferito a un arto, colpito da un elemento metallico.

È stato trasportato all'ospedale di San Daniele del Friuli con l'ambulanza, inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Ha riportato una frattura e non è in pericolo di vita.