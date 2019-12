Operaio minaccia il responsabile con una pistola

Inquietante episodio, poco dopo mezzogiorno, al Gervasutta di Udine. Un operaio che lavora nella struttura è uscito improvvisamente di senno e si è presentato dalla sua responsabile di area con una pistola. È parso subito chiaro che l'arma era giocattolo, peraltro con il tappo rosso. Il personale, quindi, ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto insieme al personale medico.

L'uomo non ha aggredito nessuno, pur impugnando l'arma. È stato accompagnato in caserma per accertamenti. Non è stato denunciato. Il fatto sarà segnalato, comunque, alla Procura. Sarà chiesta una perizia psichiatrica. Non sono chiari i motivi che hanno spinto l'operaio ad agire in questo modo, creando momenti di tensione all'interno della struttura sanitaria.