Tragedia intorno alle 10.30 di questa mattina, nella zona dei rimorchiatori, nel porto di Trieste, dove un operaio, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da una gru. L'uomo è morto all'istante.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste, con il funzionario di turno, le autorità portuali, l'equipaggio dei sanitari e la Polizia marittima.

Notizia in aggiornamento