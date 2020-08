Operaio stroncato da un malore in un cantiere a Rivarotta. Disposta l'autopsia

Un operaio di 35 anni è morto ieri sera dopo essere stato colto da malore nel tardo pomeriggio, al termine di una giornata di lavoro in un cantiere sotto il sole a Rivarotta, in via Cornizzai. Costel Mereuta, questo il nome del giovane rumeno che viveva solo a Verona ed era dipendente di un'azienda della provincia di Padova, aveva iniziato a lavorare nel cantiere per lo scavo dei condotti dell'elettricità alle 7.30. Poi, verso le 17, a fine turno, il malore. Subito soccorso dai colleghi, il giovane è morto in serata, all'ospedale di Pordenone dove era stato trasportato dai sanitari del 118.

La Procura di Pordenone ha disposto l'autopsia sul corpo dell'operaioche aveva operato per ore con un martello pneumatico sotto il sole. L'esame autoptico potrà fare chiarezza sulle cause del decesso su cui al momento non si può elaborare alcuna ipotesi.

"Un'estate terribile per il mondo del lavoro in Friuli Venezia Giulia – commenta la presidente della commissione Lavoro della Camera, Debora Serracchiani, esprimendo il suo cordoglio per la morte dell'operaio romeno -, segnata da una sequela ormai insostenibile di 'morti bianche'. L'operaio romeno stroncato dal caldo e dalla fatica, come ognuno dei troppi caduti sul lavoro, punta il dito contro una falla del sistema che non ha saputo proteggerlo e ci impone di prendere iniziative concrete. Per questo intendo adoperarmi per portare in discussione il mio progetto di legge sul Piano strategico nazionale per la sicurezza sul lavoro, con cui tra l'altro si vuol dare piena attuazione al Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".