Operaio travolto da un bancale carico di vetro a Zuglio

Versa in gravi condizioni, anche se non è in pericolo di vita, un ragazzo di 20 anni di Tolmezzo che questa mattina è rimasto ferito in una vetreria di Zuglio.

Per cause in corso di accertamento, il giovane, che è dipendente della realtà produttiva carnica, è stato travolto da un bancale di lastre di vetro.

Una gamba è rimasta incastrata sotto il peso del materiale. Soccorso dai colleghi, è stato poi assistito dal personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e dai Vigili del Fuoco di Tolmezzo.

Era stato allertato anche l'elicottero, ma il giovane è stato accolto all'ospedale di Tolmezzo, dove è stato trasferito in ambulanza. Sul posto i Carabinieri e gli ispettori dell'Azienda Sanitaria.