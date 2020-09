Operatrice sanitaria deruba un'anziana assistita

I Carabinieri della Stazione di Pordenone hanno denunciato un’operatrice socio sanitaria pordenonese, di 45 anni, per furto aggravato. La donna, che aveva l’incarico di accompagnare gli anziani ospiti di una casa di riposo cittadina con l’autolettiga in una vicina clinica, dove dovevano sottoporsi a visite mediche specialistiche, il 4 agosto, mentre aiutava a svestirsi e rivestirsi una donna di 97 anni, con destrezza le ha sfilato una collana d’oro.

L’anziana, una volta rientrata in casa di riposo, si è accorta della sparizione della collana, che per lei aveva un inestimabile valore affettivo, e ha informato la dirigenza della struttura che, a sua volta, ha allertato i Carabinieri con una telefonata al 112. I militari hanno raccolto la denuncia dell’anziana, che ha ricostruito in modo particolarmente lucido e attento l’episodio, facendo emergere da subito sospetti nei confronti dell’Oss.

I carabinieri hanno quindi avviato le indagini e si sono rivolti a tutti i “Compro Oro” delle Province di Pordenone, Udine, Venezia e Treviso per accertare la presenza del monile, senza trovarlo. Intuendo che, forse, l’autrice del furto aveva deciso di attendere qualche tempo prima della vendita, i militari hanno nuovamente eseguito l’accertamento a distanza di un mese.

Questa volta, la loro perseveranza è stata premiata: la collana, infatti, era stata venduta a un “Compro Oro” nel Pordenonese, due giorni prima che il gioiello entrasse nella disponibilità del banco dell’oro di Vicenza per la fusione. La collana è stata quindi restituita alla legittima proprietaria, mentre per la 45enne è scattata la denuncia.