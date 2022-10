Operazione 'Truck', a Monfalcone 21 sanzioni e 12mila euro di multe

Nell’ambito dei consueti controlli in materia di autotrasporto, gli agenti del Comando della Polizia Locale di Monfalcone, nei giorni scorsi, hanno sottoposto a verifica 25 veicoli, di cui 24 immatricolati all’estero e uno in Italia.

Le operazioni, che richiedono una grande professionalità per la loro difficoltà, sono effettuate settimanalmente per garantire la sicurezza delle persone, la tutela del territorio e la prevenzione di sinistri stradali.

Attraverso i costanti controlli agli autocarri, viene tutelata la concorrenza, punendo le ditte che non rispettano la regolamentazione sui tempi di guida e riposo, la tenuta della documentazione e la velocità. Gli otto agenti impiegati nelle operazioni hanno elevato 21 sanzioni, alcune delle quali particolarmente gravi.

Sul veicolo immatricolato in Italia sono state riscontrate modifiche costruttive con un apparecchio elettronico “Emulatore Adblue”, utilizzato per alterare lo scambio dei dati con le centraline dei veicoli pesanti obbligati all’uso del liquido Adblue, che ha la funzione di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti. Oltre alle sanzioni per diverse centinaia di euro, si è provveduto al sequestro del dispositivo e al ritiro della carta di circolazione dell’autocarro.

Al conducente - di nazionalità bosniaca - di uno dei veicoli immatricolati all’estero, sorpreso a utilizzare una carta tachigrafica non conforme, sono stati irrogati 1.500 euro di sanzione e la sospensione della patente per 15 giorni.

Cinque, invece, le sanzioni a un conducente croato per aver violato i tempi di guida e di riposo e quattro le velocità contestate a un conducente sloveno che circolava oltre i 100 km/h con limite a 80 km/h.

In un altro caso un conducente ungherese è stato scoperto a utilizzare un sigillo sul sensore di movimento non conforme (utile a garantire la sicurezza del tachigrafo). Sono stati irrogati 1.500 euro di sanzione, la sospensione della patente per 15 giorni e il sequestro del sigillo.

A un autotrasportatore bulgaro che utilizzava un tachigrafo non conforme, sono state comminate una sanzione di 1.500 euro, la sospensione della patente per 15 giorni e il sequestro del tachigrafo.

A un conducente slovacco scoperto ad adoperare un tachigrafo alterato sono stati elevati 2.500 euro di sanzione, la sospensione della patente per 15 giorni e il sequestro del sensore di movimento.

Il totale delle sanzioni amministrative comminate ammontano a circa 12.000 euro, sono state quattro le patenti di guida ritirate per sospensione e quattro i sequestri per confisca. Inoltre, è stata ritirata una carta di circolazione per alterazione caratteristiche costruttive del veicolo e revisione straordinaria.

Come previsto dal Codice della Strada, tutte le multe ai veicoli immatricolati all’estero sono state pagate immediatamente.