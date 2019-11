Operazione anti degrado a Udine

Prosegue l'azione di messa in sicurezza dei palazzi abbandonati o in disuso in Comune di Udine, utilizzati, spesso, come luogo di rifugio o bivacco da parte di ignoti. Questa mattina, all'alba, dopo una perlustrazione effettuata dagli uomini della Polizia Locale, accompagnati dall'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, sono stati chiusi tutti i varchi d'ingresso in una prestigiosa palazzina di viale Europa Unita, posta di fronte alla stazione dei treni.

Si tratta di un enorme e signorile condominio, ristrutturato solamente sei anni fa, finito al centro di un inaspettato fallimento a chiusura cantiere. Al suo interno, oltre a rifiuti, feci e vestiti, sono stati trovati diversi oggetti che fanno presupporre un suo utilizzo come luogo di occupazioni abusive o di ritrovo di tossicodipendenti e spacciatori.

“Finalmente - ha commentato l’Assessore Ciani - stiamo ponendo fine all’assurdità di uno stabile di pregio, nuovo e situato in pieno centro che, invece di essere abitato da famiglie e persone per bene come vorrebbe il buonsenso, è stato per anni la residenza di venditori di morte. Ritengo tuttavia che, anche a fronte del degrado che oggi ci siamo ritrovati di fronte e ai danni che negli anni sono stati fatti, il complesso risulti, a livello infrastrutturale, in buono stato, come dimostra la facciata esterna, guardando la quale nessuno immaginerebbe mai le condizioni igieniche dell’interno".

"Che tutti gli appartamenti, tranne uno, siano ancora chiusi dimostra che i danni sono stati fatti solo nelle parti comuni. Mi auguro, quindi, che lo stabile trovi presto un nuovo acquirente e possa tornare nella disponibilità della cittadinanza, rappresentando un nuovo passo verso il definitivo ritorno dello splendido Quartiere delle Magnolie alla sua storica signorilità”, conclude Ciani.