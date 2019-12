Opere realizzate prima del 2005: servono controlli accurati

Territorio sempre più fragile ed esposto agli schiaffi dei cambiamenti climatici. Ecco perché Francesco Treu, presidente dell’Ordine dei geologi del Fvg insiste nel chiedere che tutti gli interventi, che si tratti di nuove costruzioni o di messa in sicurezza, siano sottoposti a un’attenta verifica, prima di tutto dal punto di vista geologico.

“I cambiamenti climatici - conferma Treu - stanno causando gravi effetti e prima del previsto. Uno dei problemi di fondo è che ci costringono anche a rivedere i cosiddetti tempi di ritorno, nel senso di una loro maggiore frequenza e intensità”. Quanto alle frane, l’esperto conferma che sono stati fatti vari interventi di difesa attiva e passiva, inclusi quelli realizzati dopo la tempesta Vaia. “Quando però si progettano le opere è importante che siano destinate risorse adeguate alle indagini geologiche preventive. Capita sovente - sottolinea il presidente regionale - che proprio per questa attività i fondi siano insufficienti o addirittura non siano neppure previsti per opere di modesta entità. D’altro canto, ci troviamo di fronte a difficoltà di carattere normativo: i responsabili unici del procedimento (Rup) nel predisporre i bandi dovrebbero sapere a priori quanto stanziare, ma dovrebbero conoscere che tipo di indagini fare senza però avere le necessarie competenze tecniche. Le tabelle di riferimento pure ci sono, ma quando si parla di indagini geologiche la faccenda è complicata anche perché bisognerebbe redigere un piano delle indagini”.



Visto cosa è accaduto in Liguria, sorge spontaneo chiedersi a quali rischi siamo esposti: “Quando un’opera crolla, i motivi possono essere i più disparati. Detto ciò, sarebbe opportuno effettuare un monitoraggio dello stato di salute delle nostre opere e se siano adeguate rispetto al contesto. Nel caso del viadotto ligure portato via dalla frana, il rischio era conosciuto, ma la pericolosità assegnata alla frana era moderata, segno che hanno sbagliato le valutazioni. Andrebbero controllate prima di tutto le opere realizzate prima del 2005 o che sono state progettate prima dell’aggiornamento delle norme tecniche sulle costruzioni, perché fino ad allora la normativa per la progettazione era meno esigente anche in termini di qualità dei materiali”.