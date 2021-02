Incidente intorno a mezzanotte e mezza in via del Sabotino, all'angolo con via Carsia, a Opicina.

Una vettura, per cause da accertare, si è cappottata; sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina, per mettere in sicurezza il mezzo e l'area.

La conducente è rimasta fortunatamente illesa ed è uscita dal mezzo da sola. Sul posto il personale sanitario, mentre i rilievi e la viabilità sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale.