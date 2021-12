Opicina, auto si ribalta sui binari del tram

Incidente, questa sera, verso le 20, in prossimità del quadrivio di Opicina. Un 55enne alla guida di una Toyota Aygo, per cause da accertare, si è ribaltato sulla fiancata, terminando la sua corsa sulla linea del tram.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina si sono fatti carico della messa in sicurezza del mezzo; sul posto anche la Polizia, i Vigili urbani e il personale sanitario con un'autoambulanza, che ha soccorso il conducente e lo ha poi trasportato in ospedale per accertamenti. In corso di valutazione la dinamica del sinistro.