Ordinanza e Dpcm, cosa si può fare in Fvg

Da lunedì 27 aprile, in Fvg è entrata in vigore la nuova ordinanza regionale, che allenta alcune delle restrizioni: agli esercizi commerciali sarà consentita la possibilità di effettuare il servizio per asporto, ma con ordinazione precedente (telefonica/online); saranno permesse, inoltre, le manutenzioni di imbarcazioni da diporto; infine, via libera alle attività motorie individuali nel comune di residenza, senza l'obbligo di mantenersi entro i 500 metri dal proprio domicilio.

A queste misure si aggiungono quelle del Dpcm nazionale, che sarà in vigore dal 4 maggio.

Per fare chiarezza su cosa si può fare e su cosa sarà concesso solo tra una settimana, la Regione ha aggiornato l'elenco delle principali domande e risposte. Ecco qui le Faq.