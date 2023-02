Ordinarie ingiustizie

Dalla parte dei cittadini non ci sono solo le associazioni che si occupano a vario titolo di farne valere i diritti, ma esiste anche un’istituzione che ha il compito di tutelare i privati: il Difensore civico.

“E’ più facile definire ciò che non è: non è un avvocato, non è un giudice, non è un mediatore”, specifica Arrigo De Pauli, Difensore civico del Fvg in carica. “Si tratta piuttosto di un ponte fra cittadino e pubblica amministrazione quando si segnalano ritardi, irregolarità o disfunzioni”.

I casi trattati nel tempo sono stati i più vari. Nel 2022, le richieste rivolte al Difensore civico sono state 250. Per esempio, riguardo alle Amministrazioni comunali, sono stati segnalati per lo più problemi relativi al traffico, ai parcheggi e alla raccolta differenziata dei rifiuti. Si lamentano barriere architettoniche, inefficienze o ritardi dei mezzi pubblici e lavori stradali che hanno causato danni a privati. In quest’ultimo caso, il Difensore civico, però, non ha competenza, perché il rapporto fra danneggiato e Comune, anche se ente pubblico, è di tipo privatistico.

Una situazione particolare in Carnia ha indotto il Difensore civico a una segnalazione allarmata, sia alla società proprietaria di canali, sia al Comune interessato: il problema era la periodica fuoriuscita di liquami in un torrente, con conseguenze ambientali potenzialmente serie. L’intervento di De Pauli ha sollecitato i controlli e gli interventi necessari a eliminare il problema.

L’emergenza Covid ha moltiplicato le proteste e le richieste in ambito sanitario, dall’obbligo delle mascherine sui mezzi pubblici al tipo di vaccino cui sottoporsi, fino al tanto discusso Green Pass. Tra novembre e dicembre 2021 sono state numerose le segnalazioni di ritardi del rinnovo del documento per le persone guarite. Un sollecito direttamente al Ministero ha permesso di sbloccare molte criticità.

Un problema già emerso ma che potrebbe peggiorare nel prossimo futuro è quello della difficoltà che molti – più anziani o sprovvisti di mezzi informatici adeguati – hanno nel rapporto digitale con enti e istituzioni. Il caso più eclatante è quello dello Spid, il documento di identità digitale, che ha indotto molte persone a chiedere l’intervento del Difensore civico, che a sua volta ha chiesto la possibilità di qualche forma di supporto a chi ha queste difficoltà.

Già magistrato di Cassazione, presidente del Tribunale di Gorizia e poi di Trieste, giudice tributario, docente universitario, De Pauli da ciqnue anni ricopre il ruolo di Difensore civico in Fvg.

Come è cambiato nel tempo il rapporto tra i cittadini e il Difensore civico? “In Friuli – Venezia Giulia siamo stati per ben 10 anni senza questa figura, prima che mi assegnassero l’incarico nel 2019. Praticamente le persone si erano dimenticate della sua esistenza! In questi anni, quindi, ho dedicato molto tempo anche a informare i cittadini, ma anche gli enti locali. Basti pensare che prima del mio arrivo erano attive solo cinque convenzioni con le pubbliche amministrazioni, oggi sono 23 in tutta la regione”.

Quali sono i temi più controversi in Fvg? “Sono molto vari, si va dalle questioni ambientali alle ammissioni ai centri estivi, dal servizio di trasporto pubblico al piano regolatore comunale, dalle graduatorie dei concorsi pubblici al reddito di cittadinanza. Negli anni della pandemia, inoltre, i problemi legati alla sanità sono stati in cima alle richieste presentate al nostro ufficio, soprattutto le questioni amministrative correlate al Green Pass”.

E dal punto di vista della forma, quali i problemi più evidenti? “Mi ha sorpreso riscontrare più spesso di quanto pensassi una diffusa difficoltà di accesso ai documenti pubblici”.

Cosa succede quando non è possibile intervenire? “Si tenta comunque di focalizzare il problema, chiarendone i vari aspetti al cittadino. Questo per soddisfare l’esigenza delle persone di avere un contatto immediato, non solo per risolvere la questione, ma anche per superare un dubbio e farsene una ragione”.