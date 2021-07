Organizzano due truffe online, sette persone denunciate

L’esplosione dei servizi digitali ha comportato un deciso aumento delle truffe online che, tramite raggiri più o meno complicati, possono causare perdite economiche anche ingenti.

La scorsa settimana i Carabinieri della Stazione di Spilimbergo, coordinati dalla Procura di Pordenone, hanno denunciato a piede libero sette persone. Nel primo caso, in seguito alla denuncia presentata da una cittadina maniaghese, hanno incastrato una cittadina italiana e un indiano che, traendo in inganno l’ignara risparmiatrice, erano riusciti a carpirle i codici di autorizzazione della carta di credito per appropriarsi indebitamente, con più azioni, di 1.400 euro.

Allo stesso modo, grazie a una denuncia presentata da un cittadino di San Giorgio della Richinvelda, hanno denunciato quattro cittadini italiani e uno ghanese operanti in Campania che, sempre grazie al furto dei codici della carta di credito, si sono appropriati di 2.600 euro, puntati e persi su un tavolo di gioco telematico.

Difendersi non è sempre facile: a volte si finisce nelle mani di veri e propri hacker o di imbroglioni digitali, ma è importante denunciare l’accaduto alle forze di polizia. A volte la prevenzione di base può salvaguardarci mentre navighiamo in internet, per questo è importante non fornire mai i propri dati sensibili, usare password diverse e cambiarle spesso e non aprire mai mail sospette.