Organizzano un 'Babbo Natale segreto', ma i vicini chiamano il 112

Un invito circolato su WhatsApp: in 17 si sono trovati a fare festa in un attico per un 'Babbo Natale segreto'. Qualcosa non ha funzionato a dovere e la tradizione ha riservato una spiacevole sorpresa al gruppo di studenti universitari.

I giovani, infatti, si erano ritrovati in una palazzina nel quartiere di Gretta, a Trieste, per lasciare e prendere i regali. Le rumorose chiacchere e le fragorose risate hanno disturbato il vicinato. Ormai erano passate le 21 e qualcuno ha chiamato il Nue 112. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri di Barcola e del Radiomobile di Aurisina.

I militari dell'Arma hanno identificato i presenti, 17 studenti universitari, che non hanno saputo giustificare la loro presenza. Sono stati tutti sanzionati per aver violato la normativa anti-Covid 19.