Organizzano un barbeque, militari Usa denunciati

Continuano i controlli per il rispetto del Decreto anti-Covid-19 dei Carabinieri della Compagnia di Sacile, che hanno denunciato ai sensi dell’art. 650 del c.p. nove persone.

Gli uomini dell'Arma di Fontanafredda sono intervenuti, ieri sera, poco prima delle 22, in via Pasolini, al Villaggio Aviano 2000, dove un gruppo di militari della Base Usaf stavano festeggiando in strada, organizzando pure un barbeque. All’arrivo dei carabinieri, molti di loro si sono allontanati per evitare il controllo; sono stati comunque identificati tre giovani di 21 e 22 anni che, oltre a non mantenere tra loro le distanze di sicurezza di almeno un metro, non giustificavano in alcun modo l'assembramento. Sono tuttora in corso accertamenti per chiarire la vicenda. Per i tre è scattata la denuncia ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

Mercoledì, sono stati denunciati a Sacile tre cittadini marocchini, un 32enne di Farra di Soligo (Treviso), con segnalazioni di polizia, un 22enne di San Vendemiano (Treviso), con specifica segnalazione polizia (già denunciato perchè inottemperante al Dpcm) e irregolare sul territorio nazionale, e un 24enne, anche lui irregolare. I tre erano seduti a chiacchierare su una panchina in piazzale Libertà, nei pressi della stazione ferroviaria. Quando si sono accorti della pattuglia hanno cercato di dileguarsi correndo in varie direzioni. Sono stati fermati all’interno della stazione e non hanno saputo giustificare la loro presenza. I due senza permesso di soggiorno sono stati denunciati anche per violazione della normativa sugli stranieri (art. 10bis d.lvo 286/1998).

Denunciati, inoltre, un 31enne e una 22enne di Pasiano di Pordenone fermati lungo l'ex provinciale 35 a Prata. A bordo della loro auto, stavano sorpassando altri veicoli, nonostante la striscia continua. Il conducente, pur avendo visto l’auto di servizio dei Carabinieri, ha eseguito un ulteriore sorpasso in corrispondenza di via Opitergina. Raggiunti e fermati, si sono giustificati dicendo che andavano a fare la spesa, ma la dichirazione non era compatibile con il luogo di provenienza. Oltre alla denuncia per inottemperanza al Dpcm, per il guidatore è scattato anche il ritiro della patente.

Infine, la stazione dell'Arma di Polcenigo ha denunciato un 79enne di Budoia che ieri pomeriggio stava rientrando a casa dopo essersi recato in un terreno di proprietà per la potatura di un albero.