Organizzano una festa, multati militari della Base Usaf

I carabinieri della Compagnia di Sacile, nell’ambito dei controlli finalizzati a fronteggiare l’emergenza da Covid-19, rilevano quotidianamente comportamenti in violazione alle prescrizioni previste dai Dpcm e dalle ordinanze del presidente della Regione Fvg.

Nella serata del 4 aprile, i Carabinieri della Radiomobile sono intervenuti a Roveredo in Piano per persone che disturbavano, con schiamazzi e musica a altro volume. Giunti sul posto, con i militari di Polcenigo, hanno trovato due militari della Base Usaf vicino a casa; con loro erano presenti altri quattro loro colleghi che li avevano raggiunti a bordo di un'auto, provenienti dai rispettivi alloggi della Base Usaf, per intrattenersi a cena.

Interrotto l’allegro convivio e invitati tutti a rientrare presso le loro dimore, i carabinieri hanno contestato a quattro invitati la violazione prevista dalla normativa anti Covid, con sanzione di 373,33 euro.