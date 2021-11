Orgnano, i ladri si presentano per la seconda volta nella stessa casa

Furto in un'abitazione di Basiliano, nella frazione di Orgnano in pieno giorno, ieri, all'ora di pranzo. I ladri hanno agito approfittando dell'assenza dei proprietari e, dopo aver forzato una finestra della camera da letto al piano terra della casa isolata della borgata, sono penetrati all'interno e hanno frugato ovunque, riuscendo poi a trovare, e a impossessarsi, di monili in oro del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, ancora in corso di quantificazione. È stato eluso il sistema di allarme.

È scattata una chiamata al 112 al rientro in abitazione da parte della famiglia. Sul posto sono intervenuti, per un primo sopralluogo, i Carabinieri della stazione di Campoformido.

È la seconda volta che accade in pochi giorni: nel primo caso i ladri avevano tentato il furto, che non era andato a buon fine poiché l'allarme era scattato e aveva messo in fuga i malviventi, fuggiti a mani vuote.