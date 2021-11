Oscar Pistorius, si avvicina la libertà vigilata

Oscara Pistorius potrebbe presto ottenere la libertà vigilata. L'ex campione paralimpico sudafricano, che ha 34 anni, nel 2017 è stato condannato a 13 anni e cinque mesi di carcere per l'omicidio della sua fidanzata, la modella Reeva Steenkamp.

Le autorità sudafricane stanno valutando le tappe procedurali per concedergli la libertà vigilata. Pistorius, infatti, ha scontato metà della pena, tempo minimo necessario per presentare la richiesta, che comunque non è da considerarsi scontata. Saranno sentiti anche i genitori della Steenkamp, come previsto dalla procedura, lo stesso Pistorius e i servizi di supporto che lo hanno assistito in questi anni di detenzione.

La mattina del giorno di San Valentino del 2013, a Pretoria, l'ex atleta - che era di casa in Friuli, in particolare a Gemona dove si allenava ed era stato scelto come testimonial del progetto Gemona città dello sport e del benstare - ha sparato quattro colpi con una pistola calibro 9, attraverso la porta del bagno, uccidendo la fidanzata. Il corridore, conosciuto in tutto il mondo per le sue protesi e la sua battaglia per poter gareggiare tra i normodotati, vinta ai Giochi di Londra 2012, ha sempre sostenuto di essersi reso involontario protagonista di una tragedia, scambiando la fidanzata per un ladro e facendo fuoco.



All'epoca dei fatti il 'Blade Runner' aveva 26 anni., protagonista di tante copertine e campagne pubblicitarie.Nell'ottobre 2014 Oscar Pistorius era stato condannato a cinque anni per l'omicidio colposo della fidanzata, poi l'anno successivo la Corte d'appello del Sudafrica ha ribaltato la precedente accusa, accogliendo il ricorso del pubblico ministero,