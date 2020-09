Questa mattina a Osoppo, in un maneggio di fronte al parco del Rivellino, in via Volontari della Liberà, un cavallo è caduto in un fosso.

L’animale, finito in acqua, non era più in grado di uscire; è stato salvato dal Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli. I proprietari del maneggio hanno chiamato un veterinario per tutte le cure del caso.