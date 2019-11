Ospiti accolti nelle rimesse e tra i trattori, stop all'agritusimo

Accoglieva i suoi ospiti, principalmente operai in trasferta, facendoli dormire in brandine posizionate nelle rimesse agricole, tra i trattori, in ambienti angusti ed esposti alle esalazioni dei carburanti. Il pagamento del soggiorno, poi, avveniva per lo più ‘in nero’, ovvero in contanti e senza il rilascio di fatture o ricevute. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato di Pordenone, nel corso di un sopralluogo all’Alloggio e ristoro agrituristico La Quercia a Pasiano, gestito da un 65enne friulano.

Alla luce delle gravi violazioni in materia di sicurezza pubblica, incolumità fisica delle persone, assenza di condizioni igienico-sanitarie, oltre che per ragioni di evasione fiscale, il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha disposto la chiusura della struttura per un periodo di 60 giorni. Il provvedimento è stato eseguito questo pomeriggio dai poliziotti.

L’agriturismo, già oggetto di precedenti interventi da parte del Comune di Pasiano di Pordenone e dell’Azienda Sanitaria locale, che ne avevano interdetto l’attività (alcuni alloggiati avevano contratto infezioni cutanee da acari del legno), aveva continuato a operare, nonostante i divieti.

Il 12 novembre, gli agenti hanno effettuato un’ispezione, trovando alcuni ospiti alloggiati nella struttura da oltre una settimana; i loro nominativi non erano stati trasmessi alla Banca Dati della Polizia di Stato “alloggiati web”, come da norma di legge.

“Nell’attività ricettiva”, spiega il Questore, “si sono verificate gravi mancanze per quanto concerne la pubblica sicurezza, dovute alle omesse comunicazioni degli alloggiati, alcuni dei quali, tra l’altro, collocati su brandine nelle rimesse agricole con seri rischi per l’incolumità fisica, costretti a dormire in ambienti privi di ogni requisito di vivibilità. Grave anche la situazione igienico-sanitaria, con accertati casi di infezioni cutanee contratte per punture dell’acaro del tarlo. Necessario, quindi, un intervento immediato e risolutore”.