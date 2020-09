Ottantenne contromano in tangenziale provoca un frontale

Frontale in tangenziale, a Udine in direzione Nord, nelle vicinanze dell'uscita che conduce alla Stadio Friuli. Entrambi i conducenti, un uomo di 80 anni e uno di 50, sono rimasti feriti.

La dinamica dell'incidente ha dell'incredibile, poiché la Fiat Punto grigia guidata dall'anziano ha imboccato la tangenziale contromano. Inevitabile, a quel punto, l'impatto frontale con un'altra Fiat Punto grigia.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Udine per i rilievi e i Vigili del fuoco.

I conducenti sono stati trasportati all'ospedale di Udine.