Ottenne il reddito di cittadinanza senza dichiarare le vincite online

Prese il reddito di cittadinanza, ma nell’Isee non dichiarò quasi 38mila euro di vincite online: patteggia un anno e due mesi di reclusione. E’ la pena, sospesa dalla condizionale, applicata dal Gup di Udine Mariarosa Persico a un 34enne di Corno di Rosazzo scoperto dalla Guardia di Finanza di Cividale.

L’uomo, che nell’arco di quasi due anni ha ricevuto dall’Inps oltre 16mila euro, presentò la domanda per il reddito di cittadinanza nel 2019. Nella dichiarazione Isee allegata, però, non dichiarò vincite su conti di gioco on-line per quasi 29mila euro complessivi. L’anno successivo omise nuovamente di dichiarare vincite per quasi 9mila euro. Somme, queste, che se fossero state dichiarate non gli avrebbero consentito di ottenere l’aiuto economico. Da qui l’imputazione per truffa ai danni dello Stato.