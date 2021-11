Otto persone stipate irregolarmente in un appartamento di Udine

Continuano i controlli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Udine, che permettono di verificare anche la veridicità delle dichiarazioni che i cittadini italiani e stranieri devono presentare – entro 48 ore dall’arrivo dell’ospite – quando accolgono nella loro abitazione persone esterne al nucleo familiare.

In una di queste occasioni, per accertare la presenza di una 45enne cittadina georgiana, che aveva richiesto asilo politico, gli agenti hanno scoperto come un’abitazione di Udine fosse stata trasformata in un vero e proprio dormitorio. Nell’appartamento, affittato da una cittadina georgiana 44enne, vivevano complessivamente ben otto persone, di cui una minorenne, tutte originarie della Georgia.

Ai poliziotti è apparsa una scena a dir poco sorprendente: nello spazio di pochi metri quadri erano ammassate valigie, borse e diverse brandine ripiegabili, alcune delle quali già preparate come giaciglio e altre che davano l’idea di essere state utilizzate poco prima del loro arrivo.

In pratica, nell’appartamento erano stati allestiti ben dieci posti letto: tre brandine e un divano nel soggiorno, un giaciglio ricavato in un ripostiglio, una camera con un letto matrimoniale e, in una seconda, altri tre posti letto; persino nell’atrio d’ingresso era stata sistemata un’ulteriore branda, che veniva ripiegata quando non utilizzata.

Al momento del controllo c’erano sei donne, di età compresa tra i 38 e i 60 anni, tre delle quali in stato di clandestinità, due con permesso di soggiorno per lavoro subordinato e una in attesa di notifica del diniego della protezione internazionale, per giunta con precedenti di polizia per violazioni alla legge sull’immigrazione. A questo punto, si è provveduto a convocare immediatamente l’affittuaria che è stata denunciata.