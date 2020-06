Una bambina di cinque anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da un veicolo a Ovaro, nel pomeriggio, intorno alle 16. Subito soccorsa, è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero.

Sul luogo dell'incidente anche un'ambulanza. Per tutti gli accertamenti i Carabinieri. La bambina è sempre rimasta cosciente. Ha riportato diverse botte e tumefazioni, ma pare non sia in pericolo di vita.