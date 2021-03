Overdose da eroina, salvato un 26enne

Grazie alla tempestività dei sanitari del 118 un giovane di 26 anni è stato salvato da un'overdose da eroina, a Pordenone.



La chiamata con richiesta d'intervento degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante – della Questura di Pordenone, è giunta alle 21, in seguito a una richiesta di intervento da parte del 118, in un appartamento del capoluogo, dove un giovane era in stato di overdose da assunzione di sostanze stupefacenti.



I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato un 26enne pordenonese che, recatosi a casa di amici, appena arrivato è stato colto da malore per una precedente assunzione di eroina. Il 26enne si è ripreso grazie al tempestivo intervento dei sanitari.



Sul posto, gli Agenti hanno identificato quattro ragazzi che, privi di mascherina, si erano ritrovati insieme, in palese violazione della vigente normativa in materia di contenimento del Covid-19. A ciascuno è stata contestata la sanzione pecuniaria di 400 euro.