Paderno, cammina nei campi e avvista un ordigno

Una bomba a mano tipo ananas della Grande Guerra, in cattivo stato di conservazione, è stata rinvenuta da uno cittadino in un campo, in prossimità di via Biella, a Paderno, nel comune di Udine. L'uomo ha avvisato subito le forze dell'ordine, senza toccare il residuato.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della Radiomobile e l'area è stata isolata. Subito dopo sono intervenuti gli artificieri del Comando di Udine dei Carabinieri che hanno fatto brillare l'ordigno in un luogo sicuro. La bomba era priva di innesco, quindi probabilmente non era pericolosa, ma è stata comunque neutralizzata per prudenza.