Paderno e Beivars contro il tempio crematorio

A Udine è partita una nuova raccolta firme contro la giunta Fontanini. Decine di residenti di Paderno e Beivars, riunitisi in un Comitato apartitico, hanno deciso di ostacolare il progetto del nuovo impianto crematorio che l'amministrazione comunale ha intenzione costruire in via Emilia.

“Si tratta di una scelta incomprensibile", spiegano i referenti. "Tanto più considerando che, a maggio 2018, anche l'allora candidato sindaco sosteneva che i forni crematori sono inceneritori altamente inquinanti".

“A distanza di poco più di un anno, Fontanini ha approvato un progetto che, di fatto, ricalca quello ipotizzato e criticato precedentemente sotto la giunta Honsell. Siamo stati trattati come sotans", hanno aggiunto. "L'amministrazione non aveva avvertito nemmeno la necessità d'informare i residenti. Di fronte a quella che avvertiamo come un'ingiustizia, uno sfregio alla nostra comunità, abbiamo avvertito la necessità di attivarci per difendere il nostro territorio, già provato da situazioni complicate e irrisolte da tempo, come l'area ex Bertoli”.