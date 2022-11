Aggrediti padre e figlio. E' avvenuto sabato, a Cividale del Friuli, dopo che un gruppo di ragazzini stranieri se l’era presa, per motivi non noti, con un adolescente in via Astolfo, in difesa del figlio era intervenuto il padre, agente di Polizia in servizio nel Commissariato locale, che però, a sua volta, è stato aggredito in piazza della Resistenza.

Sulla vicenda ora indagano i Carabinieri di Cividale.