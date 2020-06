Padre e figlio arrestati per droga

Tre cittadini triestini, tra cui un padre e il figlio, sono stati arrestati dai carabinieri per cessione e detenzione di droga a fini di spaccio.

Durante un intervento per dissidi tra coniugi, nella corte di un condomino, a Trieste, i militari hanno notato un 55enne, pregiudicato per vari reati, mentre parlava con altre persone. Considerato l’atteggiamento sospetto, i militari hanno deciso di controllarlo, chiedendogli di mostrare il documenti di identità. Lo hanno accompagnato quindi fino all’ingresso della sua abitazione. Dall'uscio dell’appartamento si sentiva un forte odore di marijuana. E' scattata la perquisizione domiciliare nel corso della quale sono stati trovati 60 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. L'uomo è finito in manette, agli arresti domiciliari, disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I carabinieri, poi, sono risaliti alla fonte di approvvigionamento della droga che stata trovata in possesso del 55enne. A fornirla erano padre e figlio, di 50 e 22 anni, che con compiti diversi, rispettivamente corriere e custode dello stupefacente, ne curavano lo spaccio sulla piazza triestina.

Perquisita la casa sono stati trovati altri 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento, e 300 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Padre e figlio, entrambi pregiudicati sono stati arrestati e condotti al Coroneo.

L'episodio è accaduto mercoledì 27 maggio scorso. L'operazioni è dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di via Hermet.