Paga con 200 euro falsi, arrestato per truffa

I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina e della Stazione di Barcola, nel corso di un servizio di retrovalico nei pressi di Fernetti, hanno rintracciato un cittadino rumeno di 34 anni destinatario di un ordine di carcerazione.

Al momento del controllo, l’uomo è risultato destinatario di un mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna, dovendo scontare una pena per truffa e inosservanza al divieto di ritorno nel capoluogo felsineo. La sua specialità era fare acquisti in esercizi commerciali bolognesi pagando con una banconota da 200 euro falsa; poi, lamentando la scarsa qualità del prodotto acquistato, chiedeva il rimborso, ottenendo così banconote genuine. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto in carcere, dove sconterà un mese e 10 giorni di reclusione.