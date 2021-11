Paga con la carta appena rubata, ma la notifica della banca lo incastra

Ieri mattina la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per furto aggravato e per uso improprio di carte un triestino del 1991. Aveva da poco sottratto un portafoglio a un uomo e si è recato in un supermercato nel rione di San Giacomo a fare la spesa.

Ha pagato con la carta rubata ma, contestualmente, sul cellulate del proprietario è arrivato un avviso della transazione. L'uomo si è così recato nel vicino esercizio commerciale e ha informato il personale, chiedendo tramite il 112 l'intervento di una Volante.

Giunti sul posti, effettuati i riscontri del caso, gli operatori hanno denunciato il triestino alla locale Procura della Repubblica.

Denunciato anche un uomo del 1981 per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Coinvolti gli agenti di una Volante, intervenuti nel pomeriggio per una lite fra vicini.