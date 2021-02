Paga la benzina, le rubano la carta di credito

I Carabinieri della stazione di Polcenigo hanno denunciato per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito una coppia di 30enni di Roncade, con segnalazioni di polizia, e un 27enne albanese, responsabile in concorso con i due degli acquisti con il bancomat rubato.

Le indagini, coordinate dal Pm Federico Facchin della Procura di Pordenone, hanno permesso di ricostruire come la coppia abbia approfittato di un momento di distrazione di una 35enne di Polcenigo che, dopo aver fatto il pieno e pagato, aveva dimenticato il portafogli sulla colonnina self.

I due, che si erano fermati al distributore assieme alla figlia, avevano sottratto i contanti – 30 euro – e la carta, subito utilizzata per acquistare 13 prodotti su Amazon, per un importo complessivo di circa 1.350 euro (occhiali da sole e borse griffati, biancheria intima, profumi e un monopattino per bimba), che erano stati spediti in parte in un ‘Amazon Loker’ a Roncade e in parte a casa loro. Altre operazioni - per complessivi 1.490 euro - non erano andate a buon fine poiché, nel frattempo, la carta era stata bloccata.

L’accurata visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del distributore e del comune, le verifiche sulla piattaforma di acquisti online, incrociati con i commenti sui profili social della coppia, hanno permesso di acquisire nei confronti della coppia gravi indizi di colpevolezza. E’ scattato un decreto di perquisizione, che ha permesso di trovare quasi tutti i beni acquistati a casa dei due.

Nella disponibilità del 32enne, l’autore materiale del furto del portafogli, sono stati scoperti anche 5 grammi di eroina, un bilancino di precisione e la somma di 450 euro in contanti, ritenuta provento di illecita attività. Nei suoi confronti è quindi scattata anche la denuncia per detenzione a fini di cessione illecita di stupefacenti.

La perquisizione domiciliare effettuata nei confronti del cittadino albanese indagato per concorso ha consentito di segnalarlo al Prefetto di Treviso quale consumatore di sostanze stupefacenti in seguito al sequestro di 2 grammi di marijuana.