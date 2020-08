Paga una prostituta, ma poi si riprende i soldi

I Carabinieri della Compagnia di Pordenone hanno denunciato un giovane classe 1999 per rapina impropria ai danni di una prostituta. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, il ragazzo aveva contattato telefonicamente la donna per un incontro all’interno del suo appartamento pordenonese, dove consumare un rapporto sessuale a pagamento. Al termine della prestazione, il giovane si era poi riappropriato della somma in contanti pagata e di altro denaro che la donna teneva all’interno di un cassetto, per un totale di 200 euro, prima di darsi precipitosamente alla fuga dopo aver spintonato la donna per scappare.

I militari, intervenuti prontamente sul posto, dopo essersi accertati che la donna non aveva un immediato bisogno di cure sanitarie, si sono messi sulle tracce del giovane e, dopo qualche ora, sono risaliti alla sua identità, rintracciandolo nella sua abitazione.

CONTROLLI DI FERRAGOSTO. Anche quest’anno, in occasione del ponte di Ferragosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno intensificato i servizi di vigilanza e controllo in tutto il territorio. Particolare attenzione è stata rivolta alle fasce più deboli, come anziani e persone sole, così come ai cittadini rimasti in città, ma anche ai turisti in visita.

Sono stati intensificati i servizi di pattuglia su strada, per la prevenzione e il contrasto delle forme di criminalità diffusa – in particolare nelle ore notturne - come furti in appartamento e rapine, e i controlli alla circolazione stradale.

Particolare attenzione è stata rivolta alla "Movida" con l’intervento del personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro per il rispetto delle norme anti Covid 19, nei confronti di due ditte e relativi dipendenti. In questo contesto sono state impiegate 95 pattuglie dislocate sull’intero territorio provinciale che hanno proceduto al controllo di 382 persone e 20 esercizi commerciali.