Pagnacco in lutto per la morte di Tito Di Luch

I volontari della squadra comunale di Pagnacco della Protezione civile e la Protezione civile Fvg sono in lutto per la perdita di Tito Di Luch, 79 anni, di Zampis di Pagnacco, scomparso dopo una breve malattia.

Era stato per quindici anni caposquadra di Protezione civile del Comune di Pagnacco per poi cedere il testimone e rimanere volontario all'interno del gruppo. Lascia nel dolore la moglie due figli, tutti i parenti, i suoi amici e i colleghi della squadra che lo ricordano come persona di grande generosità e disponibilità, capace di trasmettere i valori che animano i volontari.

Aveva dato il proprio contributo in numerose situazioni di emergenza, in Friuli Venezia Giulia e fuori regione, anche nei frangenti del terremoto che colpì L'Aquila.

I funerali saranno celebrati domani, sabato 11 febbraio alle 15, nella parrocchiale di San Giorgio Martire, a Pagnacco. Questa serale, alle 18, nella chiesetta di Zampis di Pagnacco, sarà recitato il rosario a suffragio.