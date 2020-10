Un caso di Covid-19 è emerso nelle ultime ore tra gli studenti della scuola primaria di Palazzolo dello Stella. A confermarlo a Telefriuli è il sindaco, Franco D'Altilia che è in contatto con la Dirigenza Scolastica e con il Dipartimento di Prevenzione.

"Si tratta di un alunno della quinta. Da oggi la classe è in attesa dei tamponi. Per gli studenti venuti in contatto con l'alunno che ha contratto il virus è stata disposta prudenzialmente la quarantena fiduciaria".