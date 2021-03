Pallavolista rimane incinta, la società la cita per danni

Amarezza, rabbia, incredulità, sdegno: queste le sensazioni della pallavolista Lara Lugli, in forza all’Asd Volley Pordenone nella stagione 2018/19, dopo la presa di posizione della società, in seguito alla sua richiesta di corresponsione dell’ultima mensilità dello stipendio.

La storia, raccontata in un esplosivo post su Facebbok dalla protagonista, ha suscitato immediate reazioni a livello nazionale. L’atleta, infatti, nella primavera del 2019 ha scoperto di essere incinta, comunicando alla Società il suo stato. Poco dopo ha perso il bambino, in seguito a un aborto spontaneo. “A distanza di due anni”, scrive nel post, “vengo citata dalla Società per danni, in risposta al decreto ingiuntivo con cui chiedevo il pagamento dello stipendio di febbraio, mese nel quale avevo sempre lavorato”.

L’atleta, che oggi ha 41 anni ed è tesserata per un altro club, ha reso nota la sua storia alla vigilia della festa della donna, sollevando un polverone anche a livello politico.

La società pordenonese si difende sostenendo che “il contratto era stato predisposto dall’atleta stessa e dal suo agente e prevedeva l’immediata cessazione del rapporto in caso di gravidanza, prevedendo penali per cessazione del rapporto. Clausole da noi non esercitate. Nessuno ha citato per danni Lara Lugli. E' stata la stessa atleta a chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo perchè ritiene di vantare dei crediti nei nostri confronti. Ci siamo sentiti traditi e abbiamo fatto l'unica cosa possibile: difenderci avvalendoci delle clausole contrattuali predisposte da lei stessa e dal suo procuratore”.

Sul caso, la deputata Laura Boldrini annuncia un’interrogazione parlamentare sul caso. Anche la senatrice Pd, Tatjana Rojc solleverà la questione direttamente al presidente del Consiglio dei Ministri "sull’assurda vicenda della maternità punita di un’atleta, una donna che ha avuto il merito di scoperchiare una realtà consolidata e insopportabilmente arcaica. Se proprio nel mondo dello sport accade che si possa esser citate per danni in quanto incinte, non meravigliamoci delle discriminazioni e vessazioni che le donne subiscono in tutti gli ambiti. Le ragioni economiche non possono continuare a essere messe davanti al diritto basilare di diventare madri senza essere penalizzate. Emerge con forza la mancanza di una legislazione che di fatto esclude le donne dal professionismo sportivo e quindi dalle tutele, si conferma la persistenza di un modo di pensare che non vuole diventare passato”.

"Dopo la giornata in cui ci si lava la coscienza con belle parole, ecco il ritorno alla dura realtà". Così il Gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, in una nota, commenta la notizia. "È inaccettabile che una donna non abbia la libertà di rimanere incinta senza dover avvertire la società sportiva di appartenenza delle proprie intenzioni - continuano i consiglieri M5S -. Ed è gravissimo che una gravidanza venga misurata in punti persi sul campo e in mancate sponsorizzazioni. Un episodio che la protagonista, suo malgrado, ha fatto bene a denunciare".

"La vicenda raccontata dalla stessa giocatrice è di un paio di anni fa, ma è significativo che emerga il 9 marzo, all'indomani di una data in cui si susseguono messaggi e dichiarazioni che invocano una parità di genere che, evidentemente, ancora non c'è. La speranza - concludono gli esponenti pentastellati - è che l'episodio serva ad aprire gli occhi, alla politica in primis, affinché si prendano provvedimenti seri per eliminare ogni fattore di disparità e per fare in modo che una gravidanza non sia mai più considerata una colpa".

"Proprio il giorno dopo la Giornata internazionale della Donna, siamo costretti a leggere notizie che ci lasciano esterrefatte - dichiara l'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli -. Spiegare che una pallavolista professionista ha causato un danno economico alla squadra perché è rimasta incinta è, per usare termini gentili, vergognoso: calpesta i diritti di una persona, di una donna, della sua famiglia e anche, lo dico senza enfasi, di tutta la nostra società. Da assessore allo Sport, ma soprattutto da donna, mi sento - aggiunge Gibelli - di dire una sola parola: vergogna. Vergogna per non aver rispettato un diritto, vergogna per aver svilito ancora una volta la donna, vergogna perché si fa intendere che lo sport sia cosa per uomini, vergogna perché nel 2021 dobbiamo essere ancora qui a commentare episodi del genere".

"A Lara Lugli va tutta la solidarietà mia e dell'amministrazione regionale: vada dritta per la sua strada, perché questa sarà solo una brutta parentesi nella sua vita di sportiva e di donna. C'è un mondo affettuoso e solidale con lei, nello sport e fuori" conclude Gibelli.