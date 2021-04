Palmanova, domani mattina riapre Porta Udine

Da domani mattina alle 10 tornerà transitabile Porta Udine e la relativa strada regionale di accesso alla città di Palmanova. Strade FVG è intervenuta ricostruendo ponticello e sedime stradale e sostituendo i sottoservizi.



Sono già stati posati i basamenti e nei prossimi giorni verrà posizionata anche la nuova passerella ciclo pedonale che permetterà di separare accesso veicolare da quello dei pedoni. Nella giornata di venerdì verrà rimosso il passaggio realizzato sotto l’acquedotto veneziano per permettere, anche con lo svolgersi dei lavori, l’attraversamento pedonale della Porta.



“Una riapertura in anticipo sui tempi previsti. Alcuni lavori accessori continueranno, così come il completamento della posa della nuova passerella nata per dividere le carreggiate delle auto da quella dei pedoni, dando sicurezza a chi deve accedere a Palmanova a piedi o in bicicletta”, commenta il Sindaco Francesco Martines.



“Permettere nuovamente alle auto di transitare attraverso Porta Udine è di vitale importanza per tutta la viabilità cittadina. Per questo devo ringraziare la ditta che ha svolto i lavori e tutti i tecnici di Strade FVG impegnati nel cantiere”.



Strade FVG, titolare dell’intervento sulla viabilità, sta concludendo i lavori di realizzazione di una passerella ciclo-pedonale indipendente, la messa in sicurezza della strada e dei parapetti con spostamento e rifacimento dei sottoservizi di gas, luce, telefonia, acqua e illuminazione pubblica. L’intervento prevede un investimento di 426.000 euro.