Palmanova in lutto, morto Ferdinando di Matteo

Lutto a Palmanova per la scomparsa di Ferdinando Di Matteo, 64 anni, vice coordinatore della Squadra Comunale di Protezione civile, già stimato e apprezzato carabiniere.

"Oggi è una giornata molto triste", scrive l'assessore alla Protezione civile di Palmanova, Luca Piani. "Nando, come affettuosamente lo chiamavamo nel Gruppo, era una persona speciale, innamorata della vita, sempre in prima linea per aiutare gli altri, altruista, generoso, mite e socievole".

"Era entrato nel Gruppo della Protezione Civile oltre venti anni fa e gli era stata conferito il ruolo di Vice Coordinatore, un compito impegnativo che svolgeva con grande attenzione e risultato; era il nostro 'collante' del gruppo, capace di grande sensibilità e importantissimo per avere sempre un pensiero per ciascuno di noi".

Da ex carabiniere aveva lo spirito del Servizio alla Patria nel cuore, e dopo la meritata pensione aveva continuato a dare la sua generosità e il suo prezioso impegno nella Protezione Civile.

"La sua grande esperienza, unita alla sua generosità era riconosciuta e apprezzata e sovente gli affidavamo i giovani volontari per la formazione, alle riunioni mensili del Gruppo aveva sempre un atteggiamento positivo e di servizio, ma era fermo nelle sue convinzioni e spronava il gruppo a fare sempre meglio".

"Lascia un vuoto incolmabile, un senso di tristezza immenso, ci mancherà moltissimo" conclude Piani.