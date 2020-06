Palmanova, opere pubbliche per 20 milioni

“Abbiamo avviato una trasformazione profonda della città di Palmanova. Una rinascita che in parte già si sta vedendo ma nei prossimi anni sarà una vera e propria rivoluzione, rendendo la città stellata più vivibile, con più servizi e avviata stabilmente verso un grande sviluppo turistico”. Il Sindaco Franceasco Martines presenta così un bilancio di previsione 2020 che vede il Comune di Palmanova pronto a realizzare opere per 20 milioni di euro, da qui ai prossimi anni, e stanzia da subito 170.000 euro per aiutare famiglie e imprese per superare l’attuale momento di crisi originato dalla crisi economica conseguente al Covid-19.

Il documento contabile è stato approvato dall’ultima seduta del Consiglio comunale, con voto favorevole da parte della maggioranza e astensione della minoranza. All’unanimità è stata approvata la variazione di bilancio che prevede aiuti per la Fase due.

I fondi destinati all’emergenza saranno suddivisi tra famiglie (50.000 euro per l’organizzazione dei centri estivi e per l’abbattimento delle bollette per i meno abbienti) e attività economiche, 120.000 euro per la diminuzione della TOSAP, tassa rifiuti (per 70.000 euro), della COSAP, occupazione suolo pubblico (per 40.000 euro) e degli affitti su immobili di proprietà comunale (per 10.000 euro).

“Abbiamo dovuto modificare profondamente il bilancio, dirottando risorse importanti verso questi aiuti. Sostenere le famiglie e supportare imprese e attività economica per rilanciare l’economia locale e superare questa crisi economica e sociale”, aggiunge il Sindaco.

Per le opere pubbliche, un parte dei finanziamenti deriva da fondi regionali e comunali (12 milioni di euro) e una parte dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo (circa 8 milioni di euro). Il Piano triennale delle opere pubbliche è stato approvato con i voti della maggioranza consigliare e con l’astenzione dall’opposizione.

Sono ultimati i lavori di restauro del tetto della ex Caserma Filzi e quelli sul tetto di Porta Aquileia. In fase di lavorazione la riqualificazione impiantistica all’ex caserma Montesanto, il restauro dell’ex Polveriera Foscarini, l’adeguamento normativo e funzionale dei locali di servizio e della palestra nel centro polisportivo “Dino Bruseschi”, i lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico della Scuola Elementare, la ristrutturazione dei marciapiedi di Borgo Aquileia.

Sono già stati aggiundicati i lavori di realizzazione del sottopasso di San Marco sulla linea ferroviaria Udine-Palmanova e la realizzazione infrastrutture della nuova stazione delle corriere nell’ex caserma Ederle. Nel corso di quest’anno verranno appaltati i lavori di completamento di Palazzo Trevisan - Museo Storico, la realizzazione dei marciapiedi in via Caterina Percoto, un primo lotto di ampliamento della biblioteca comunale, il Piano di sviluppo del cicloturismo sul territorio Agro Aquileiese e la manutenzione straordinaria delle strade comunali.

Sono in fase di progettazione gli accessi pedonali e ciclabili su Porta Aquileia e Bastione Foscarini, il restauro dell’ex Caserma Piave, il completamentodel museo della Resistenza del Friuli Venezia Giulia e quello di Palazzo Trevisan - Museo Storico.

Grazie ai 12 milioni di euro provenienti dal Ministero sarà possibile intervenire sulla torre piezomatrica, facendola diventare un osservatorio panoramico, sulla loggia e sortita di Baluardo Donato, sul completamento del restauro delle gallerie del Rivellino 2r e sul’illuminazione dell’anello basso del fossato. È anche previsto il restauro di Porta Udine e di Porta Cividale, della loggia e sortita di Bastione Del Monte, della Lunetta di Baluardo Donato e del consolidamento della Lunetta di Baluardo Barbaro.