Palmanova piange Ermes Battilana

Cordoglio a Palmanova per la scomparsa di uno dei suoi cittadini più illustri, Ermes Battilana, già sindaco della città fortezza per quattro mandati e importante esponente locale della Democrazia Cristiana. Battilana, alpino artigliere e storico elemento della Coldiretti, fu eletto primo cittadino, sotto il simbolo delle scudo crociato, per la prima volta nel 1975, carica che ricoprì con equilibrio e rigore fino al 1992, quando fu poi eletto presidente dell'Ersa.

L'ex sindaco, nato proprio a Palmanova il 18 giugno del 1936, si è spento ieri a 83 anni nella sua città natale, dopo aver trascorso gli ultimi anni della sua vita guidando l'associazione dei Sindaci Emeriti del Friuli Venezia Giulia. Commosso l'addio del Consiglio comunale, dei dipendenti e del sindaco Francesco Martines: "Di lui si ricordano l'attento rispetto delle Istituzioni, il grande equilibrio e la capacità di mediazione nello svolgimento del ruolo di amministratore pubblico".

I funerali avranno luogo mercoledì 12 febbraio alle 15 nel duomo di Palmanova partendo dall'ospedale civile.