Palmanova, strada chiusa per tetto pericolante

La Protezione civile di Palmanova è stata attivata ieri sera, su richiesta della Polizia Locale, per un intervento di tutela della pubblica incolumità. A causa del maltempo, infatti, il tetto di un edificio in via Loredan, all'altezza del civico 4, è a rischio crollo. Per questo è stato interdetto, tramite transenne e nastro bianco/rosso, il parcheggio e il transito dei pedoni lungo il tratto interessato, in attesa della messa in sicurezza dell'area.

‪I volontari di Protezione Civile del Gruppo Comunale sono impegnati anche nel monitoraggio del territorio e, in particolare, dei punti critici che si trovano all’interno del territorio, come i canali scolmatori (foto).