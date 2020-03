Palmanova, tre casi positivi al Covid-19

Sono tre le persone risultate positive ai tramponi per il Covid-19 a Palmanova. Dopo la persona ospedalizzata, ieri si sono aggiunti altri due casi. A comunicarlo è il primo cittadino della fortezza, Francesco Martines.

Nel frattempo l’Ospedale di Jalmicco, individuato come “Modulo Covid-19” per ospitare persone che hanno bisogno di terapia intensiva e semi-intensiva, da questo pomeriggio ospita i primi due pazienti.

Per questo motivo, il Comune sta predisponendo un elenco (che poi verrá messo a disposizione degli operatori sanitari) di tutte le strutture ricettive o private messe a disposizione gratuitamente dai cittadini che hanno stanze, appartamenti o locali (ammobiliati, non abitati e subito utilizzabili) per accogliere medici, infermieri o operatori sanitari impegnati nell'emergenza sanitaria. La ricerca di disponibilità nasce dalla necessità di fare soggiornare medici e infermieri in città ed evitare spostamenti e contatti con il proprio nucleo familiare. Le disponibilità vanno comunicate entro lunedì 30 marzo 2020 alle ore 12. Chi è interessato può scrivere una mail, con tutti i dettagli richiesti, a comunicazione@comune.palmanova.ud.it

Le informazioni necessarie sono: nome della struttura ricettiva, del privato cittadino o dell'attività economica, numero di telefono, disponibilità di accoglienza o tipologia di offerta proposta, tempo di validità della disponibilità o dell'offerta.

Come comunicato dal sindaco Martines, inoltre, diverse sono le iniziative attive in comune a cui rivolgersi in caso di emergenza: le persone con più di 70 anni e le persone fragili possono chiamare il numero 0432 922135, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, per chiedere la consegna a casa di generi alimentari e medicinali da parte della Protezione Civile.

Il Comune con i suoi dipendenti, per i quali si è reso opportuno programmare un periodo di ferie a rotazione, assicura in ogni caso i servizi essenziali su appuntamento da richiedere telefonicamente ai numeri: Polizia Locale del Comune (0432 922 118), U¬fficio Demografico/Anagrafe/Protocollo (0432 922 113/121/111), U¬fficio Tecnico (0432 922 156/159), Ufficio Tributi (0432 922161).

Infine si ricorda che La Casa di Riposo “A. Desio”, come anche la Residenza per Anziani “Ianus”, non sono accessibili ai parenti ma la prima ha già attivato la possibilità delle videochiamate con gli ospiti (per informazioni 0432 929 372). In queste due strutture non sono stati riscontrati casi positivi.