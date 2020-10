Palmanova, un nuovo mezzo del Comune

Da pochi giorni i quattro operai del Comune di Palmanova hanno in dotazione un nuovo mezzo. Un furgone con cestello elevatore, con uno sbraccio di venti metri in altezza. È richiesta solo la patente B per la sua guida.



“Abbiamo deciso di procedere all’acquisto del nuovo mezzo per incrementare le varie manutenzioni necessarie in città, per le potature, per l’affissione di luminarie e striscioni e per ogni lavoro in quota. Questo furgone, rispetto al precedente, permette di arrivare ad altezze ben maggiori, facilitando il lavoro dei nostri operai e permettendoci di evitare costosi noleggi, a volte necessari”, commenta il Sindaco Francesco Martines.



L’attuale mezzo, utilizzato fino ad ora per le stesse attività, nonostante l’osolescenza, verrà utilizzato per altre attività minori.



“Questo furgone è stato acquistato come fine leasing, di recente immatricolazione e si presenta in ottimo stato di utilizzo. Abbiamo investito 41.000 euro, risparmiandone circa 30.000 rispetto al valore da nuovo”, aggiunge Mario Marangoni, assessore comunale alle manutenzioni.