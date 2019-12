Palombaro muore schiacciato sott'acqua in Congo

"In questi giorni che dovrebbero essere un momento di festa e di ritrovo delle famiglie, purtroppo dobbiamo dare la tristissima notizia di un incidente subacqueo che ha visto la morte del Diver Close Bell, Galletti Wolfrang, 42 anni, di Trieste". Questo il post apparso sabato sera in Fb, pubblicato dagli amici e colleghi di Galletti. Pare che l'uomo fosse impegnato in delicate operazioni subacquee in un cantiere in Congo per conto di una ditta italiana. La dinamica dell'infortunio non è ancora chiara: pare sia stato travolto da una tubazione a una profondità di 70 metri e che l'incidente non gli abbia dato scampo.