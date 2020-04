Paluzza, ancora un lutto nella casa di riposo

La casa di riposo Brunetti di Paluzza registra oggi il settimo decesso per Coronavirus. A perdere la vita nella notte è stata un'anziana di 91 anni, originaria di Treppo Carnico. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno perchè la donna, pur tra i casi positivi, era asintomatica e non presentava condizioni critiche.

Dei 114 ospiti accolti nella struttura, 69 sono positivi, due dei quali ricoverati in condizioni stabili in Ospedale a Udine. Alle altre 45 persone finora risultate negative sono stati effettuati nel pomeriggio ulteriori test per il Covid-19.

La casa di riposo è stata divisa in tre reparti, due Covid e uno non-Covid, seguiti da un'equipe composta da tre medici che sarà rafforzata con ulteriore organico infermieristico.