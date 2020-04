Paluzza, nuovi contagi nella casa di riposo

Ancora dolore nella casa di riposo Brunetti di Paluzza dove, purtroppo, oggi si registra un nuovo decesso tra gli ospiti. A comunica la triste notizia è il sindaco, Massimo Mentil. "La situazione all’interno dell’Asp Covid Brunetti si è ulteriormente aggravata, con nuovi 12 casi di Coronavirus tra gli ospiti e 11 tra i lavoratori, due dei quali residenti nel Comune di Paluzza".

"La struttura, come avete letto dai Comunicati della Presidente e del Direttore della Casa di Riposo, è sotto il controllo diretto dell’Azienda Sanitaria che ha istituito un reparto specifico per i contagiati. Il nostro primo pensiero va dunque alle persone che hanno subito il contagio tra gli ospiti e ai loro parenti e agli operatori che sono risultati postivi agli esiti dei tamponi. Un pensiero, infine, a quanti stanno lavorando ancora nella struttura, operatori dell’Azienda Sanitaria, della Casa di Riposo e delle Società Cooperative".

"Desideriamo portare le nostre condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari a causa di questa epidemia. A loro va la vicinanza dell’Amministrazione Comunale e di tutta la nostra comunità", continua il sindaco.

"Voglio fornirvi anche alcune indicazioni relativamente alla situazione delle mascherine nel nostro Comune. Come già anticipato, abbiamo provveduto a ordinarne da un’azienda locale; ci saranno consegnate nel corso di questa settimana. Nel più breve tempo possibile saranno distribuite a tutti i cittadini di Paluzza dalla squadra di Protezione Civile comunale che è già stata attivata per il confezionamento e la consegna. Le mascherine saranno lavabili e riutilizzabili".

"Nel frattempo, abbiamo ricevuto alcune donazioni da nostri concittadini che ringraziamo di cuore per la disponibilità. Abbiamo ritenuto, considerato il numero e la diversità di queste mascherine, di metterle a disposizione di chi è impegnato nei negozi e nelle attività che stanno garantendo il loro servizio, compresi farmacie e medici, soprattutto per i cittadini che ne fossero sprovvisti e dovessero avere la necessità di recarsi in tali luoghi. Così permetteremo di rispettare l’ordinanza regionale che prevede l’obbligo, all’interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, dell’utilizzo di guanti monouso e mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca".

"Rimane inteso che gli spostamenti sono autorizzati solo per reali necessità e che le nostre attività commerciali hanno attivato il servizio di consegna a domicilio, effettuato anche dalla Protezione Civile. Vi chiediamo la massima responsabilità in questo momento così delicato per la nostra comunità. L’esito più o meno positivo di questa emergenza dipende dalla responsabilità di ognuno di noi", conclude Mentil.